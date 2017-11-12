В Госдуме прокомментировали заявление Турчинова о стягивании к границе Украины военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов ("Единая Россия") прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что Российская Федерация доставила в приграничные с Украиной регионы окрашенную в цвета миротворческих сил военную технику, передает УНН со ссолкой на РИА "Новости".
"Что касается сосредоточения войск, которых собираются "перекрашивать", это очередные домыслы со стороны киевского руководства", - заявил Красов.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов утверждает, что Российская Федерация доставила в приграничные с Украиной регионы окрашенную в цвета миротворческих сил военную технику. Об этом он сообщил в комментарии журналистам во время съезда партии "Народный фронт".
Как сообщал УНН, Совет Федерации РФ отверг предложение о 20 тыс. миротворцев на Донбассе.