У Держдумі прокоментували заяву Турчинова про стягування до кордону України військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов ("Єдина Росія") прокоментував заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександра Турчинова про те, що Російська Федерація доставила в прикордонні з Україною регіони забарвлену в кольори миротворчих сил військову техніку, передає УНН зі ссолкой на РІА "Новости".
"Що стосується зосередження військ, яких збираються "перефарбовувати", це чергові домисли з боку київського керівництва", - заявив Красов.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов стверджує, що Російська Федерація доставила в прикордонні з Україною регіони забарвлену в кольори миротворчих сил військову техніку. Про це він повідомив в коментарі журналістам під час з'їзду партії "Народний фронт".
Як повідомляв УНН, Рада Федерації РФ відкинув пропозицію про 20 тис. Миротворців на Донбасі.