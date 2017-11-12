У Держдумі прокоментували заяву Турчинова про стягування до кордону України військової техніки

"Що стосується зосередження військ, яких збираються "перефарбовувати", це чергові домисли з боку київського керівництва", - заявив Красов.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов стверджує, що Російська Федерація доставила в прикордонні з Україною регіони забарвлену в кольори миротворчих сил військову техніку. Про це він повідомив в коментарі журналістам під час з'їзду партії "Народний фронт".

Як повідомляв УНН, Рада Федерації РФ відкинув пропозицію про 20 тис. Миротворців на Донбасі.