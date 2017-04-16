В Госдуме допустили предоставления экс-беркутовцам гражданства России

“В этой ситуации можно было бы прибегнуть или к программе добровольного переселения соотечественников в Россию, или к положению о временном убежище, которое именно с событиями на Украине было у нас введено в действие. Всё это подразумевает определённые процедуры, но если сами граждане Украины готовы на них пойти, то в этом случае они могут быть применены. Правда, это означает одновременно выход из гражданства Украины в соответствии с нашими нынешними законами. Поэтому всё зависит не только от нас, но и от них”, — сказал К.Затулин.

При этом он отметил, что бывшие беркутовцы не могут быть признаны в России политическими эмигрантами.

“Они в чистом виде являются политическим эмигрантами, но у нас политическое убежище не может быть предоставлено гражданам стран, с которыми у РФ безвизовый порядок пересечения границы. А с Украиной до сих пор у нас именно такой порядок”, — отметил представитель Госдумы.

Напомним, ранее появилась информация, что экс-беркутовцы Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко, подозреваемые в убийствах майдановцев, могли сбежать в РФ.