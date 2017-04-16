У Держдумі допустили надання екс-беркутівцям громадянства Росії

“У цій ситуації можна було б вдатися або до програми добровільного переселення співвітчизників до Росії, або до положення про тимчасовий притулок, яке саме з подіями на Україні було у нас введено в дію. Все це передбачає певні процедури, але якщо самі громадяни України бажають на них піти, то в цьому випадку вони можуть бути застосовані. Правда, це означає одночасний вихід з громадянства України відповідно до наших нинішніх законів. Тому все залежить не тільки від нас, але і від них”, — сказав К.Затулін.

При цьому він зазначив, що колишні беркутівці не можуть бути визнані в Росії політичними емігрантами.

“Вони в чистому вигляді є політичними емігрантами, але у нас політичний притулок не може бути наданий громадянам країн, з якими у РФ безвізовий порядок перетину кордону. А з Україною досі у нас саме такий порядок”, — зазначив представник Держдуми.

Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що екс-беркутівці Олександр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков і Віталій Гончаренко, підозрювані у вбивствах майданівців, могли втекти до РФ.