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В Госдепе США разъяснили позицию относительно высылки российских дипломатов

В Госдепе США разъяснили позицию относительно высылки российских дипломатов

Киев  •  УНН

 • 9230 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Россия поставила под угрозу жизни множества невинных людей и привела к серьезным последствиям для здоровья трех человек, включая офицера полиции. Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, которую обнародовала пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт, передает УНН.

“4 марта Россия применила боевое химическое вещество нервно-паралитического действия для попытки убийства гражданина Великобритании и его дочери в Солсбери. Эта атака на нашего союзника, Великобританию, поставила под угрозу жизни множества невинных людей и привела к серьезным последствиям для здоровья трех людей, включая офицера полиции", - говорится в документе.

Отмечено, что Россия прибегла к этим мерам, чтобы “продемонстрировать нерушимую солидарность с Соединенным Королевством и обеспечить серьезные последствия для России за ее постоянные нарушения международных норм”.

Что касается высылки 12-ти представителей спецслужб из Миссии РФ при ООН, в Госдепе подчеркнули, что они “злоупотребляли своими правами на проживание” в Соединенных Штатах.

Напомним, президент США Дональд Трамп в понедельник распорядился выслать 60 россиян из США и закрыл российское консульство в Сиэтле из-за отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в начале этого месяца в Великобритании.

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