У Держдепі США роз'яснили позицію щодо висилки російських дипломатів

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Росія поставила під загрозу життя безлічі невинних людей та призвела до серйозних наслідків для здоров'я трьох людей, включаючи офіцера поліції. Про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США, яку оприлюднила речниця Держдепу Хізер Нойерт, передає УНН.

"4 березня Росія застосувала бойову хімічну речовину нервово-паралітичної дії для спроби вбивства громадянина Великої Британії та його доньки в Солсбері. Ця атака на нашого союзника, Велику Британію, поставила під загрозу життя безлічі невинних людей та призвела до серйозних наслідків для здоров'я трьох людей, включаючи офіцера поліції", - йдеться в документі.

Зазначено, що Росія вдалась до цих заходів, щоб "продемонструвати непорушну солідарність зі Сполученим Королівством та забезпечити серйозні наслідки для Росії за її постійні порушення міжнародних норм".

Що стосується вислання 12-ти представників спецслужб з Місії РФ при ООН, у Держдепі підкреслили, що вони "зловживали своїми правами на проживання" в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в понеділок розпорядився вислати 60 росіян зі Сполучених Штатів і закрив російське консульство в Сіетлі через отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля на початку цього місяця у Великій Британії.

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