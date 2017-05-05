В госдепе США будут поддерживать интеграцию Украины в европейский газовый сектор - Минэнергоугля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Эксперты государственного департамента США отмечают значительный прогресс Украины в проведении реформ в энергетической отрасли и планируют в дальнейшем поддерживать интеграцию Украины в европейский газовый сектор. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает УНН.
"По итогам встречи представители государственного департамента США отметили значительный прогресс Украины в проведении системных реформ в энергетической отрасли Украины и заверили в дальнейшей поддержке интеграции в европейское газового сектора", - сообщает пресс-служба.
Как сообщается, эксперты государственного департамента США обсудили со специалистами Минэнергоугля актуальные вопросы функционирования и развития газового сектора Украины, обсудили вопросы международного сотрудничества в сфере газоснабжения, транспортировки газа и прохождения процесса анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".
Директор департамента нефтегазового комплекса Александр Лисниченко и и.о. председателя правления ПАО "Магистральные газопроводы Украины" Валерий Ноздрин отметили, что правительство принимает последовательные мероприятия по разграничению функций транспортировки, распределения и хранения природного газа и имплементации лучшего мирового опыта работы операторов ГТС.
Также, по информации пресс-службы Минэнергоугля, участники встречи обсудили вопросы обеспечения интеграции газового сектора Украины к европейскому и вопросы развития маршрутов транспортировки газа.
Напомним, в январе-апреле Украина увеличила транзит газа в Европу на 22,5%.