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В госдепе США будут поддерживать интеграцию Украины в европейский газовый сектор - Минэнергоугля

Киев • УНН

 • 11514 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Эксперты государственного департамента США отмечают значительный прогресс Украины в проведении реформ в энергетической отрасли и планируют в дальнейшем поддерживать интеграцию Украины в европейский газовый сектор. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает УНН.

В госдепе США будут поддерживать интеграцию Украины в европейский газовый сектор - Минэнергоугля

"По итогам встречи представители государственного департамента США отметили значительный прогресс Украины в проведении системных реформ в энергетической отрасли Украины и заверили в дальнейшей поддержке интеграции в европейское газового сектора", - сообщает пресс-служба.

Как сообщается, эксперты государственного департамента США обсудили со специалистами Минэнергоугля актуальные вопросы функционирования и развития газового сектора Украины, обсудили вопросы международного сотрудничества в сфере газоснабжения, транспортировки газа и прохождения процесса анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".

Директор департамента нефтегазового комплекса Александр Лисниченко и и.о. председателя правления ПАО "Магистральные газопроводы Украины" Валерий Ноздрин отметили, что правительство принимает последовательные мероприятия по разграничению функций транспортировки, распределения и хранения природного газа и имплементации лучшего мирового опыта работы операторов ГТС.

Также, по информации пресс-службы Минэнергоугля, участники встречи обсудили вопросы обеспечения интеграции газового сектора Украины к европейскому и вопросы развития маршрутов транспортировки газа.

Напомним, в январе-апреле Украина увеличила транзит газа в Европу на 22,5%.

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