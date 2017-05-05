У держдепі США підтримуватимуть інтеграцію України до європейського газового сектору - Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Експерти державного департаменту США відзначають значний прогресс України у проведенні реформ в енергетичній галузі та планують у подальшому підтримувати інтеграцію України до європейського газового сектору. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.
"За підсумками зустрічі представники державного департаменту США відмітили значний прогрес України у проведенні системних реформ в енергетичній галузі України та запевнили у подальшій підтримці інтеграції до європейського газового сектору", - повідомляє прес-служба.
Як повідомляється, експерти державного департаменту США обговорили з фахівцями Міненерговугілля актуальні питання функціонування та розвитку газового сектору України, обговорили питання міжнародного співробітництва у сфері газопостачання, транспортування газу та проходження процесу анбандлінгу НАК "Нафтогаз України".
Директор департаменту нафтогазового комплексу Олександр Лісніченко та в.о. голови правління ПАТ "Магістральні газопроводи України" Валерій Ноздрін наголосили, що уряд вживає послідовних заходів з розмежування функцій транспортування, розподілу і зберігання природного газу та імплементації найкращого світового досвіду роботи операторів ГТС.
Також, за інформацією прес-служби Міненерговугілля, учасники зустрічі обговорили питання щодо забезпечення інтеграції газового сектору України до європейського та питання розвитку маршрутів транспортування газу.
Нагадаємо, у січні-квітні Україна збільшила транзит газу до Європи на 22,5%.