У держдепі США підтримуватимуть інтеграцію України до європейського газового сектору - Міненерговугілля

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 34265 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 86381 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 94312 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 84847 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 110108 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 76765 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 86002 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96772 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88451 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 197924 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.8м/с
43%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 10887 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 12973 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 14896 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 13832 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 12539 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 94311 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 197923 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 350763 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 285888 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 395100 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 18368 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 16570 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 84846 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 23413 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 28389 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

У держдепі США підтримуватимуть інтеграцію України до європейського газового сектору - Міненерговугілля

Київ • УНН

 • 11514 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Експерти державного департаменту США відзначають значний прогресс України у проведенні реформ в енергетичній галузі та планують у подальшому підтримувати інтеграцію України до європейського газового сектору. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.

У держдепі США підтримуватимуть інтеграцію України до європейського газового сектору - Міненерговугілля

"За підсумками зустрічі представники державного департаменту США відмітили значний прогрес України у проведенні системних реформ в енергетичній галузі України та запевнили у подальшій підтримці інтеграції до європейського газового сектору", - повідомляє прес-служба.

Як повідомляється, експерти державного департаменту США обговорили з фахівцями Міненерговугілля актуальні питання функціонування та розвитку газового сектору України, обговорили питання міжнародного співробітництва у сфері газопостачання, транспортування газу та проходження процесу анбандлінгу НАК "Нафтогаз України".

Директор департаменту нафтогазового комплексу Олександр Лісніченко та в.о. голови правління ПАТ "Магістральні газопроводи України" Валерій Ноздрін наголосили, що уряд вживає послідовних заходів з розмежування функцій транспортування, розподілу і зберігання природного газу та імплементації найкращого світового досвіду роботи операторів ГТС.

Також, за інформацією прес-служби Міненерговугілля, учасники зустрічі обговорили питання щодо забезпечення інтеграції газового сектору України до європейського та питання розвитку маршрутів транспортування газу.

Нагадаємо, у січні-квітні Україна збільшила транзит газу до Європи на 22,5%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,414.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,613.66