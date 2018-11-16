В Госдепе назвали Украину центром геополитической борьбы за будущее Европы

"Так же, как мы не должны забывать Голодомор, должны почтить тех, кто проливал кровь и умер на Майдане, продолжают проливать кровь и умирать на Востоке страны. Мы стоим на стороне Украины и ее светлого будущего. Украина является центром геополитической борьбы за будущее Европы", - заявил он.

Помощник госсекретаря принимал участие в форуме по случаю 85-й годовщины памяти жертв Голодомора-геноцида, который состоялся в Вашингтоне.

Как сообщал УНН, во время форума глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что действующие санкции в отношении России должны оставаться в силе и что их нужно усилить.