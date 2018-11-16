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У Держдепі назвали Україну центром геополітичної боротьби за майбутнє Європи

У Держдепі назвали Україну центром геополітичної боротьби за майбутнє Європи

Київ • УНН

 • 10071 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Україна є центром геополітичної боротьби за майбутнє цілої Європи. Про це заявив у Вашингтоні помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл, передає УНН.

"Так само, як ми не маємо забувати Голодомор, маємо вшанувати тих, хто проливав кров і помер на Майдані, хто продовжує проливати кров та вмирати на Сході країни. Ми стоїмо на боці України та її світлого майбутнього. Україна є центром геополітичної боротьби за майбутнє Європи", - заявив він.

Помічник держсекретаря брав участь у форумі з нагоди 85-ї річниці пам'яті жертв Голодомору-Геноциду, який відбувся у Вашингтоні.

Як повідомляв УНН, під час форуму голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що діючі санкції щодо Росії повинні залишатися у силі і що їх потрібно посилити.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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