В Госдепе есть "несколько идей" ответа России на агрессию в Азове

"Мы искренне поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, и я думаю, наши действия будут очень четкими в этом отношении. Мы рассматриваем много мероприятий как со стороны США, и в координации с союзниками, и вы увидите в ближайшие дни, когда мы с союзниками сформируем общее послание и при необходимости будем действовать", - сказал он.

По словам представителя Госдепа, США хотят, чтобы европейские союзники взяли на себя большую ответственность за проблему безопасности, которая находится "только в 200 милях от границы с Германией".

"Что касается Украины. У нас есть определенные идеи в США. Я думаю, мы четко заявили, что считаем неприемлемым последний шаг России, этот акт агрессии. В последние дни мы очень плотно координировали свои действия с европейскими союзниками как в формате НАТО, в формате ЕС, и сейчас мы сконцентрировались на определении общего ответа всех союзников, который должен иметь нужный размер в контексте реакции на случившееся в Керчи", - сказал он.



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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранено и захвачено в плен членов их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введен военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряках.