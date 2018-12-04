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У Держдепі мають "декілька ідей" відповіді Росії на агресію в Азові

У Держдепі мають "декілька ідей" відповіді Росії на агресію в Азові

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. США та союзники формулюють відповідь, гідні російської агресії на Азові. Про це заявив представник Держдепартаменту США під час брифінгу у Брюсселі, передає УНН з посиланням на сайт Держдепу.

"Ми щиро підтримуємо Україну в захисті її суверенітету та територіальної цілісності, і я думаю, наші дії будуть дуже чіткими в цьому відношенні. Ми розглядаємо багато заходів як з боку США, та в координації з союзниками, і ви побачите в найближчі дні, коли ми з союзниками сформуємо спільне послання і за необхідності будемо діяти", - сказав він.

За словами представника Держдепу, США прагнуть, щоб європейські союзники взяли на себе більшу відповідальність за проблему безпеки, що знаходиться "лише у 200 милях від кордону з Німеччиною".

"Що стосується України. У нас є певні ідеї в США. Я думаю, ми чітко заявили, що вважаємо неприйнятним останній крок Росії, цей акт агресії. Протягом останніх днів ми дуже щільно координували свої дії з європейськими союзниками як у форматі НАТО, так у форматі ЄС, і зараз ми сконцентрувались на визначенні спільної відповіді усіх союзників, яка мала б потрібний розмір в контексті реакції на те, що сталось в Керчі", - сказав він.

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Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

ЄСПЛ зобов’язав Росію надати інформацію про українських моряків.

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