В Госбюджете-2019 предусмотрено на оборону и безопасность 5,4% ВВП - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Государственном бюджете на 2019 год предусмотрено на оборону и безопасность 212 млрд грн или 5,4% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом говорится в комментарии министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, обнародованном пресс-службой Минфина, передает УНН.
"Безопасность и оборона. Общий ресурс на это направление вырастет по сравнению с 2018 годом на 33,3 млрд грн и составит 212 млрд грн (5,4% ВВП)", - отмечается в сообщении ведомства.
Ранее Маркарова отметила, что дефицит государственного бюджета на 2019 года уменьшен до 2,28% ВВП с 2,4% в этом году.
Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал Государственный бюджет на 2019.