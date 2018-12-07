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В Госбюджете-2019 предусмотрено на оборону и безопасность 5,4% ВВП - Минфин

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Государственном бюджете на 2019 год предусмотрено на оборону и безопасность 212 млрд грн или 5,4% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом говорится в комментарии министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, обнародованном пресс-службой Минфина, передает УНН.

В Госбюджете-2019 предусмотрено на оборону и безопасность 5,4% ВВП - Минфин

"Безопасность и оборона. Общий ресурс на это направление вырастет по сравнению с 2018 годом на 33,3 млрд грн и составит 212 млрд грн (5,4% ВВП)", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее Маркарова отметила, что дефицит государственного бюджета на 2019 года уменьшен до 2,28% ВВП с 2,4% в этом году.

Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал Государственный бюджет на 2019.

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