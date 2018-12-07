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Дефіцит Бюджету-2019 зменшено до 2,28% - Маркарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Дефіцит Державного бюджету на 2019 рік зменшено до 2,28 % ВВП з 2,4% у цьому році. Про це йдеться у коментарі міністра фінансів України Оксани Маркарової, оприлюдненому прес-службою Мінфіну, передає УНН.

Дефіцит Бюджету-2019 зменшено до 2,28% - Маркарова

“Хочу подякувати Президентові, Голові Верховної Ради, Прем’єр-міністру, народним депутатам, колегам в міністерствах, а також своїй команді в Мінфіні за злагоджену, якісну і оперативну роботу з підготовки державного бюджету на наступний рік. Сподіваюся, практика вчасного виконання всіх етапів бюджетного процесу остаточно стане для нас нормою, коли ми перейдемо на середньострокове бюджетне планування”, — сказала Маркарова.

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Міністр запевнила, що для забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи граничний обсяг дефіциту державного бюджету зменшиться до 2,28 % ВВП (у 2018 році він становив 2,4 %).

За її словами, доходи зведеного бюджету на 2019 рік визначені у сумі 1 трлн 306,6 млрд грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету 1 трлн 183,7 млрд грн.

Видатки зведеного бюджету та надання кредитів на наступний рік становлять 1 трлн 406,3 млрд грн, в тому числі по загальному фонду зведеного бюджету — 1 трлн 261,6 млрд грн.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко заявив, що підписав Державний бюджет на 2019 рік.

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