Дефицит бюджета-2019 уменьшен до 2,28% - Маркарова

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 84901 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 191239 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 147753 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 212858 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 256919 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 215252 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247533 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208519 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 490717 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241608 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.4м/с
79%
Популярные новости

Иран привел вооруженные силы в боевую готовность из-за угрозы атаки США - Reuters

6 апреля, 19:57 • 6800 просмотра

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 3956 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 6058 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 8582 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 11497 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 268836 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 244532 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 330017 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 490717 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 581918 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 34514 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 212841 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 80479 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76794 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 82277 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Дефицит бюджета-2019 уменьшен до 2,28% - Маркарова

Киев • УНН

 • 10541 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Дефицит государственного бюджета на 2019 уменьшен до 2,28% ВВП с 2,4% в этом году. Об этом говорится в комментарии министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, обнародованном пресс-службой Минфина, передает УНН.

Дефицит бюджета-2019 уменьшен до 2,28% - Маркарова

"Хочу поблагодарить Президента, Главу Верховной Рады, Премьер-министра, народных депутатов, коллег в министерствах, а также свою команду в Минфине за слаженную, качественную и оперативную работу по подготовке государственного бюджета на следующий год. Надеюсь, практика своевременного выполнения всех этапов бюджетного процесса окончательно станет для нас нормой, когда мы перейдем на среднесрочное бюджетное планирование", - сказала Маркарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада утвердила планирование Госбюджета на три года

Министр заверила, что для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы предельный объем дефицита государственного бюджета уменьшится до 2,28% ВВП (в 2018 году он составлял 2,4%).

По ее словам, доходы сводного бюджета на 2019 определены в сумме 1 трлн 306,6 млрд грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета 1 трлн 183,7 млрд грн.

Расходы сводного бюджета и предоставления кредитов на следующий год составляют 1 трлн 406,3 млрд грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета - 1 трлн 261,6 млрд грн.

Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал Государственный бюджет на 2019.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.86
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,051.91
Ethereum
$1,554.40