Дефицит бюджета-2019 уменьшен до 2,28% - Маркарова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Дефицит государственного бюджета на 2019 уменьшен до 2,28% ВВП с 2,4% в этом году. Об этом говорится в комментарии министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, обнародованном пресс-службой Минфина, передает УНН.
"Хочу поблагодарить Президента, Главу Верховной Рады, Премьер-министра, народных депутатов, коллег в министерствах, а также свою команду в Минфине за слаженную, качественную и оперативную работу по подготовке государственного бюджета на следующий год. Надеюсь, практика своевременного выполнения всех этапов бюджетного процесса окончательно станет для нас нормой, когда мы перейдем на среднесрочное бюджетное планирование", - сказала Маркарова.
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Министр заверила, что для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы предельный объем дефицита государственного бюджета уменьшится до 2,28% ВВП (в 2018 году он составлял 2,4%).
По ее словам, доходы сводного бюджета на 2019 определены в сумме 1 трлн 306,6 млрд грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета 1 трлн 183,7 млрд грн.
Расходы сводного бюджета и предоставления кредитов на следующий год составляют 1 трлн 406,3 млрд грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета - 1 трлн 261,6 млрд грн.
Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал Государственный бюджет на 2019.