У Держбюджеті-2019 передбачено на оборону і безпеку 5,4% ВВП - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Державному бюджеті на 2019 рік передбачено на оборону та безпеку 212 млрд грн або 5,4% валового внутрішнього продукту (ВВП). Про це йдеться у коментарі міністра фінансів України Оксани Маркарової, оприлюдненому прес-службою Мінфіну, передає УНН.
“Безпека та оборона. Загальний ресурс на цей напрям зросте порівняно з 2018 роком на 33,3 млрд грн та складе 212 млрд грн (5,4 % ВВП)”, — зазначається у повідомленні відомства.
Раніше Маркарова зазначила, що дефіцит Державного бюджету на 2019 рік зменшено до 2,28 % ВВП з 2,4% у цьому році.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко заявив, що підписав Державний бюджет на 2019 рік.