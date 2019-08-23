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У государства и ветеранов должны сложиться партнерские отношения - Данилюк

У государства и ветеранов должны сложиться партнерские отношения - Данилюк

Киев  •  УНН

 • 6443 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. У государства и ветеранов должны сложиться партнерские отношения - доверие, уважение и открытость. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает УНН со ссылкой на пресс-служба СНБО Украины.

“У государства и ветеранов должны сложиться партнерские отношения — доверие, уважение и открытость”, — сказал Данилюк.

По его словам, в обществе возникают “стены” между ветеранами и теми, кто не участвовал в боевых действиях.

“Поэтому наша ключевая цель — и искать механизмы поддержки ветеранов и не позволять, чтобы эта стена вырастала”, — подчеркнул он.

“Приоритет — ветераны, и он не только сохранится, но и будет усилен. Наша задача — убрать определенные элементы искусственности в этом подходе”, — сказал Данилюк.

Он отметил необходимость оптимизации подходов к получению ветеранами льгот, в частности, частичную их монетизацию, поскольку льготы, которые существуют на бумаге, но которыми невозможно воспользоваться на практике — “раздражитель, который выстраивает недоверие”.

“Одним из приоритетов государственной политики должны также стать поддержка и финансирование программ по реабилитации ветеранов, а также популяризация таких программ в ветеранской среде”, — отметил Данилюк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано.

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