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У держави і ветеранів мають скластися партнерські відносини – Данилюк

У держави і ветеранів мають скластися партнерські відносини – Данилюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У держави і ветеранів мають скластися партнерські відносини — довіра, повага і відкритість. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк, передає УНН із посиланням на пресслужбу РНБО України.

“У держави і ветеранів мають скластися партнерські відносини — довіра, повага і відкритість”, — сказав Данилюк.

За його словами у суспільстві виникають “стіни” між ветеранами і тими, хто не брав участь у бойових діях.

“Тому наша ключова мета — і шукати механізми підтримки ветеранів, і не дозволяти, щоб ця стіна виростала”, — наголосив він.

“Пріоритет — ветерани, і він не тільки збережеться, а й буде підсилений. Наше завдання — прибрати певні елементи штучності у цьому підході”, — сказав Данилюк.

Він зауважив необхідність оптимізації підходів до отримання ветеранами пільг, зокрема, часткову їх монетизацію, оскільки пільги, які існують на папері, але якими неможливо скористатися на практиці, — “подразник, який вибудовує недовіру”.

“Одним з пріоритетів державної політики має також стати підтримка та фінансування програм з реабілітації ветеранів, а також популяризація таких програм у ветеранському середовищі”, — зазначив Данилюк.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Міністерство у справах ветеранів не буде ліквідовано.

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