В Денвере в результате стрельбы погиб человек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106065 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112396 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 149665 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144344 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136398 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128196 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171052 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118087 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141646 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Денвере в результате стрельбы погиб человек

В Денвере в результате стрельбы погиб человек

Киев  •  УНН

 • 11291 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы, открытой в понедельник в Денвере (штат Колорадо, США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу управления полиции города в Twitter.

“Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили четырех человек с огнестрельными ранениями, трое из них были доставлены в больницу в критическом состоянии, четвертый скончался на месте происшествия”, — заявил представитель городского полицейского управления Даг Шепман на пресс-конференции.

Ранее СМИ сообщали о четырех пострадавших при стрельбе в центре Денвера.

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По словам Шепмана, полиция пока не установила, кто открыл стрельбу. Никаких арестов на данный момент не проводилось, правоохранительные органы ведут поиски тех, кто мог быть причастен к произошедшему.

Как ранее информировал УНН, возле больницы на востоке Чикаго произошла стрельба. Медицинское учреждение было частично эвакуировано. По данным АВС, стрельба велась как внутри, так и снаружи здания. В полиции сообщили, что один полицейский получил ранения и находится в критическом состоянии. В результате стрельбы в больнице в Чикаго погибли три человека.

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