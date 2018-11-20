В Денвере в результате стрельбы погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы, открытой в понедельник в Денвере (штат Колорадо, США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу управления полиции города в Twitter.
“Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили четырех человек с огнестрельными ранениями, трое из них были доставлены в больницу в критическом состоянии, четвертый скончался на месте происшествия”, — заявил представитель городского полицейского управления Даг Шепман на пресс-конференции.
Ранее СМИ сообщали о четырех пострадавших при стрельбе в центре Денвера.
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По словам Шепмана, полиция пока не установила, кто открыл стрельбу. Никаких арестов на данный момент не проводилось, правоохранительные органы ведут поиски тех, кто мог быть причастен к произошедшему.
Как ранее информировал УНН, возле больницы на востоке Чикаго произошла стрельба. Медицинское учреждение было частично эвакуировано. По данным АВС, стрельба велась как внутри, так и снаружи здания. В полиции сообщили, что один полицейский получил ранения и находится в критическом состоянии. В результате стрельбы в больнице в Чикаго погибли три человека.