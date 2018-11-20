У Денвері в результаті стрілянини загинула людина

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення в результаті стрілянини, відкритої у понеділок в Денвері (штат Колорадо). Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку управління поліції міста у Twitter.