У Денвері в результаті стрілянини загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення в результаті стрілянини, відкритої у понеділок в Денвері (штат Колорадо). Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку управління поліції міста у Twitter.
“Прибулі на місце інциденту поліцейські виявили чотирьох осіб з вогнепальними пораненнями, троє з них були доставлені в лікарню в критичному стані, четвертий помер на місці події”, — заявив представник міського поліцейського управління Даг Шепман на прес-конференції.
Раніше ЗМІ повідомляли про чотирьох постраждалих при стрільбі в центрі Денвера.
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За словами Шепмана, поліція поки не встановила, хто відкрив стрілянину. Ніяких арештів на цей момент не проводилося, правоохоронні органи ведуть пошуки тих, хто міг бути причетний до події.
Як раніше інформував УНН, поблизу лікарні на сході Чикаго сталася стрілянина. Медичний заклад було частково евакуйовано. За даними АВС, стрілянина велася як всередині, так і зовні будівлі. У поліції повідомили, що один поліцейський отримав поранення і знаходиться в критичному стані. У результаті стрілянини у лікарні в Чикаго загинули три людини.