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У результаті стрілянини у лікарні в Чикаго загинули три людини

У результаті стрілянини у лікарні в Чикаго загинули три людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Стрілець у Чикаго вбив трьох людей у лікарні перш, ніж загинути у перестрілці, повідомляє УНН із посиланням на CNN. 

Глава поліцейського управління міста Едді Джонсон повідомив, що інцидент почався на парковці біля лікарні, де чоловік вступив у перепалку зі співробітницею медустанови. “Чоловік застрелив жінку, з якою він перебував у відносинах, вона працювала в лікарні”, — заявив Джонсон на прес-конференції, яку транслювала телекомпанія. За його словами, після цього зловмисник, який був озброєний пістолетом, зайшов у будівлю і продовжив стрілянину вже там. У результаті загинула жінка, яка також була співробітницею лікарні.

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На місце події прибули правоохоронці, які вступили у перестрілку з нападником. Як зазначив шеф поліції, один із поліцейських отримав поранення, в результаті чого помер. “Під час перестрілки зловмисник був також смертельно поранений”, — повідомив Джонсон. Однак, як він вказав, на цей момент неясно, чи був нападник ліквідований поліцією або ж застрелився.

Згідно з даними телекомпанії СNN, зловмиснику було близько 30 років.

У зв’язку з тим, що сталося в лікарні була проведена часткова евакуація. В даний час правоохоронні органи продовжують слідчі дії на території медичного закладу.

Як раніше інформував УНН, поблизу лікарні на сході Чикаго сталася стрілянина. Медичний заклад було частково евакуйовано. За даними АВС, стрілянина велася як всередині, так і зовні будівлі. У поліції повідомили, що один поліцейський отримав поранення і знаходиться в критичному стані.

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