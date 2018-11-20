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В результате стрельбы в больнице в Чикаго погибли три человека

В результате стрельбы в больнице в Чикаго погибли три человека

Киев  •  УНН

 • 7696 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Стрелец в Чикаго убил трёх человек в больнице прежде, чем погибнуть в перестрелке, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Глава полицейского управления города Эдди Джонсон сообщил, что инцидент начался на парковке возле больницы, где человек вступил в перепалку с сотрудницей медучреждения. “Мужчина застрелил женщину, с которой он находился в отношениях, она работала в больнице”, — заявил Джонсон на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания. По его словам, после этого злоумышленник, который был вооружен пистолетом, зашел в здание и продолжил стрельбу уже там. В результате погибла женщина, которая также была сотрудницей больницы.

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На место происшествия прибыли правоохранители, которые вступили в перестрелку с нападающим. Как отметил шеф полиции, один из полицейских получил ранение, в результате чего скончался. “Во время перестрелки злоумышленник был также смертельно ранен”, — сообщил Джонсон. Однако, как он указал, на данный момент неясно, был нападающий ликвидирован полицией или застрелился.

Согласно данным телекомпании СNN, злоумышленнику было около 30 лет.

В связи с тем, что произошло в больнице была проведена частичная эвакуация. В настоящее время правоохранительные органы продолжают следственные действия на территории медицинского учреждения.

Как ранее информировал УНН, возле больницы на востоке Чикаго произошла стрельба. Медицинское учреждение было частично эвакуировано. По данным АВС, стрельба велась как внутри, так и снаружи здания. В полиции сообщили, что один полицейский получил ранения и находится в критическом состоянии.

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