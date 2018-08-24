В День Независимости на Донбассе погиб военный, двое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив на отдельных направлениях вооружение, запрещенное минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм., Вооружения БМП, различных типов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под обстрел попали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Авдеевка, Невельске, Красногоровка, Гранитное, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Широкино.
В районах населенных пунктов Красногоровка и Гранитное враг открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов.
В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.
К сожалению, в течение дня один военнослужащий погиб и двое были ранены.
В целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, в этот день зафиксировано очередное преступление российско-оккупационных войск против местного населения. Утром оккупанты обстреляли из артиллерии калибра 152 мм село Врубовка на Луганщине. В результате обстрела погиб 35-летний житель села. Кроме того пострадали три жилых дома и местная школа.