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У День Незалежності на Донбасі загинув військовий, двоє поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 18 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши на окремих напрямках озброєння, заборонене мінськими угодами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.

У День Незалежності на Донбасі загинув військовий, двоє поранені

Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм., озброєння БМП, різних типів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під обстріл потрапили позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Гранітне, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Широкине.

В районах населених пунктів Красногорівка і Гранітне ворог відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів.

У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл.

На жаль, протягом дня один військовослужбовець загинув і двоє були поранені.

В цілому ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, цього дня зафіксовано черговий злочин російсько-окупаційних військ проти місцевого населення. Зранку окупанти обстріляли з артилерії калібру 152 мм село Врубівка на Луганщині. В результаті обстрілу загинув 35-річний мешканець села. Крім того постраждали три житлових будинки та місцева школа.

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