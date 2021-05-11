В Дании россиянина осудили за шпионаж

КИЕВ. 11 мая. УНН. Суд в датском городе Ольбурге в понедельник, 10 мая, признал 36-летнего гражданина России виновным в шпионской деятельности по 108 статье УК Дании и назначил ему наказание в три года лишения свободы. Кроме того, россиянин приговорен к депортации с постоянно действующей запретом на обратный въезд в Данию, передает УНН.