В Дании россиянина осудили за шпионаж
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Суд в датском городе Ольбурге в понедельник, 10 мая, признал 36-летнего гражданина России виновным в шпионской деятельности по 108 статье УК Дании и назначил ему наказание в три года лишения свободы. Кроме того, россиянин приговорен к депортации с постоянно действующей запретом на обратный въезд в Данию, передает УНН.
Детали
Как уточняется в сообщении на сайте суда, осужденный “в течение многих лет собирал информацию о Датского технического университета, а также о предприятии в Северной Ютландии, передавал эту информацию российской разведке, в том числе за вознаграждение”. Имя осужденного не называется, судебное заседание проходило за закрытыми дверями. Защита намерена обжаловать приговор.
Шпион собирал техническую информацию
Ранее, в декабре сообщалось, что прокуратура Дании подозревает россиянина в передаче российской разведке информации о датских энергетических технологиях. Он находился под стражей с июля 2020 года, вины своей не признал. Дело основана на результатах масштабного расследования, проведенного Службой полицейской разведки.
Перед задержанием инженер-химик с российским гражданством, который прожил в Дании 12 лет, работал в фирме SetEnergy, расположенной в Ольбурге и занимающейся разработкой экологических топливных элементов. До этого он получил докторскую степень в Датском техническом университете.
Другие случаи с российскими шпионами
В апреле Чехия обвинила российские спецслужбы во взрыве на складе боеприпасов в чешском селе Врбетице в октябре 2014 года.
В марте правоохранительные органы в Риме задержали подозреваемых в шпионаже старшего офицера ВМС Италии и военного сотрудника посольства РФ в Италии во время их тайной встречи.
Кроме того, в Болгарии были задержаны несколько военнослужащих, подозреваемых в шпионаже в пользу России.
В феврале Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения в агентурную деятельность гражданину ФРГ, который, по ее данным, сотрудничал с российскими разведывательными службами.