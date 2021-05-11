У Данії росіянина засудили за шпигунство
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Суд в данському місті Ольбурге в понеділок, 10 травня, визнав 36-річного громадянина Росії винним у шпигунській діяльності по 108 статті КК Данії і призначив йому покарання у три роки позбавлення волі. Крім того, росіянин засуджений до депортації з постійно діючою забороною на зворотний в'їзд в Данію, передає УНН.
Деталі
Як уточнюється в повідомленні на сайті суду, засуджений “протягом багатьох років збирав інформацію щодо Датського технічного університету, а також про підприємство в Північній Ютландії, передавав цю інформацію російській розвідці, в тому числі за винагороду”. Ім’я засудженого не називається, судове засідання проходило за закритими дверима. Захист має намір оскаржити вирок.
Шпигун збирав технічну інформацію
Раніше, в грудні, повідомлялося, що прокуратура Данії підозрює росіянина в передачі російській розвідці інформації про датські енергетичні технології. Він перебував під вартою з липня 2020 року, провини своєї не визнав. Справа заснована на результатах масштабного розслідування, проведеного Службою поліцейської розвідки.
Перед затриманням інженер-хімік з російським громадянством, який прожив в Данії 12 років, працював у фірмі SetEnergy, розташованої в Ольбурзі і займалась розробкою екологічних паливних елементів. До цього він отримав докторський ступінь в Датському технічному університеті.
Інші випадки з російськими шпигунами
У квітні Чехія звинуватила російські спецслужби у вибуху на складі боєприпасів в чеському селі Врбетіце в жовтні 2014 року.
У березні правоохоронні органи в Римі затримали підозрюваних в шпигунстві старшого офіцера ВМС Італії та військового співробітника посольства РФ в Італії під час їх таємної зустрічі.
Крім того, в Болгарії були затримані кілька військовослужбовців, підозрюваних в шпигунстві на користь Росії.
У лютому Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення в агентурну діяльність громадянину ФРН, який, за її даними, співпрацював з російськими розвідувальними службами.