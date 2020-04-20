В четырех пациентов в Ровенской области зафиксировали повторное заражение коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Ровенской области у четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы ОГА.
Как сообщили в пресс-службе ОГА, по состоянию на утро 20 апреля в Ровенской области зарегистрировано 5 новых случаев заболевания COVID-19. Это жители Ровно в возрасте от 34 до 52 лет.
"Также у четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно", - говорится в сообщении.
Таким образом всего в Ровенской области зарегистрировано 319 случаев заболевания COVID-19. Из них - 11 летальных, добавили в ОГА.
Сейчас на проверке методом ПЦР более 60 проб. Также 21 больной коронавирусом в области выздоровел.
Кроме того, по данным ОГА, COVID-19 подтвердился у 87 медицинских работников, из которых 22 - врачи.
Тестирование медиков Ровенской области ПЦР-методом продолжаются и в дальнейшем.
Напомним, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 359 пациентов выздоровели.