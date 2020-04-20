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У чотирьох пацієнтів на Рівненщині зафіксували повторне зараження коронавірусом

У чотирьох пацієнтів на Рівненщині зафіксували повторне зараження коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Рівненській області у чотирьох пацієнтів, які готувались до виписки, наявність вірусу, на жаль, підтверджено повторно, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ОДА.

Як повідомили у пресслужбі ОДА, станом на ранок 20 квітня на Рівненщині зареєстровано 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Це мешканці Рівного віком від 34 до 52 років.

"Також у чотирьох пацієнтів, які готувались до виписки, наявність вірусу, на жаль, підтверджено повторно", - йдеться у повідомленні.

Таким чином всього на Рівненщині зареєстровано 319 випадків захворювання на COVID-19. З них - 11 летальних, додали в ОДА.

Наразі на перевірці методом ПЛР понад 60 проб. Також 21 хворий на коронавірус в області одужав.

Крім того, за даними ОДА, COVID-19 підтвердився в 87 медичних працівників, з яких 22 - лікарі.

Тестування медиків Рівненщини ПЛР-методом продовжуються і надалі.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5710 випадків коронавірусу, 359 пацієнтів одужали.

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