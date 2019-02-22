В четырех министерствах Украины зафиксированы случаи кори

В документе, который опубликовал на своей странице общественный активист, говорится, что "Министерство здравоохранения Украины сообщает, что в настоящее время уже в четырех министерствах имели место случаи кори среди работников".

Напомним, уже трое работников Министерства здравоохранения Украины заболели корью.

По информации Житомирского районного отдела ГУ "Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" с начала 2019 в г. Житомир зарегистрировано 140 случаев заболевания корью.