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У чотирьох міністерствах України зафіксовано випадки кору

У чотирьох міністерствах України зафіксовано випадки кору

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що у чотирьох міністерствах України мали місце випадки кору серед працівників. Про це повідомляє УНН з посиланням на громадського активіста Віктора Сисоєнко, який опублікував на своїй сторінці у Facebook ксерокопію документу.

У документі, який опублікував на своїй сторінці громадський активіст, йдеться про те, що "Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що наразі вже у чотирьох міністерствах мали місце випадки кору серед працівників".

Нагадаємо, вже троє працівників Міністерства охорони здоров'я України захворіли на кір.

За інформацією Житомирського міськрайонного відділу ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” з початку 2019 року у м. Житомир зареєстровано 140 випадків захворювання на кір.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я

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