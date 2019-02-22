У чотирьох міністерствах України зафіксовано випадки кору

У документі, який опублікував на своїй сторінці громадський активіст, йдеться про те, що "Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що наразі вже у чотирьох міністерствах мали місце випадки кору серед працівників".

Нагадаємо, вже троє працівників Міністерства охорони здоров'я України захворіли на кір.

За інформацією Житомирського міськрайонного відділу ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” з початку 2019 року у м. Житомир зареєстровано 140 випадків захворювання на кір.