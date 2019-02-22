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З початку року в Житомирі зареєстровано 140 випадків захворювання на кір

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. За інформацією Житомирського міськрайонного відділу ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” з початку 2019 року у м. Житомир зареєстровано 140 випадків захворювання на кір. Про це повідомляє УНН з посиланням на Житомирську міську раду.

“За період з 01.01.19р. по 21.02.19р. (включно) у м. Житомир зареєстровано 140 випадків захворювання на кір, з них 58 дорослих (41,4%) та 82 дитини (58,6%). Серед всіх захворілих дітей неорганізованих — 35, організованих — 47 дітей”, — йдеться у повідомлення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Румунії 66 випадків захворювання на кір за останній тиждень

Основна кількість захворілих дітей не щеплені або мають одну дозу вакцинації.

Нагадаємо, з початку 2019 року станом на 14 лютого в Одеській області на кір захворіло понад 500 осіб.

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