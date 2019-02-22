З початку року в Житомирі зареєстровано 140 випадків захворювання на кір

КИЇВ. 22 лютого. УНН. За інформацією Житомирського міськрайонного відділу ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” з початку 2019 року у м. Житомир зареєстровано 140 випадків захворювання на кір. Про це повідомляє УНН з посиланням на Житомирську міську раду.