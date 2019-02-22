С начала года в Житомире зарегистрировано 140 случаев заболевания корью
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. По информации Житомирского районного отдела ГУ "Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" с начала 2019 в г. Житомире зарегистрировано 140 случаев заболевания корью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Житомирский городской совет.
"За период с 01.01.19р. по 21.02.19р. (включительно) в г. Житомир зарегистрировано 140 случаев заболевания корью, из них 58 взрослых (41,4%) и 82 ребенка (58,6%). Среди всех заболевших детей неорганизованных - 35, организованных - 47 детей", - говорится в сообщении.
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Основное количество заболевших детей не привиты или имеют одну дозу вакцинации.
Напомним, с начала 2019 по состоянию на 14 февраля в Одесской области корью заболело более 500 человек.