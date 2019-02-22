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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 62150 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145286 просмотра

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С начала года в Житомире зарегистрировано 140 случаев заболевания корью

С начала года в Житомире зарегистрировано 140 случаев заболевания корью

Киев  •  УНН

 • 10062 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. По информации Житомирского районного отдела ГУ "Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" с начала 2019 в г. Житомире зарегистрировано 140 случаев заболевания корью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Житомирский городской совет.

"За период с 01.01.19р. по 21.02.19р. (включительно) в г. Житомир зарегистрировано 140 случаев заболевания корью, из них 58 взрослых (41,4%) и 82 ребенка (58,6%). Среди всех заболевших детей неорганизованных - 35, организованных - 47 детей", - говорится в сообщении.

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Основное количество заболевших детей не привиты или имеют одну дозу вакцинации.

Напомним, с начала 2019 по состоянию на 14 февраля в Одесской области корью заболело более 500 человек.

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