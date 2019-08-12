В Черном море сгорело и утонуло российское рыболовецкое судно
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Черном море в районе Туапсе (Россия) на рыболовном судне произошел пожар, в результате которого корабль затонул. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя.
"От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на расстоянии 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло возгорание двигателя рыболовного судна", - говорится в сообщении МЧС РФ.
Сообщается, что на борту судна находились шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами, погибших и пострадавших нет.
Напомним, КНДР задержала российское судно.