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У Чорному морі згоріло і потонуло російське риболовецьке судно

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Чорному морі в районі Туапсе (Росія) на риболовецькому судні сталася пожежа, у результаті якої корабель затонув. Про це повідомили в ГУ МНС Росії по Краснодарському краю. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння двигуна.

"Від оперативного чергового Єдиної чергово-диспетчерської служби Туапсинського району надійшла інформація про те, що в акваторії Чорного моря, на відстані 1,5 км від берегової лінії селища Джубга, за попередніми даними, сталося загоряння двигуна риболовецького судна", - йдеться в повідомленні МНС РФ.

Повідомляється, що на борту судна перебували шість осіб, усіх було доставлено на берег попутними суднами, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, КНДР затримала російське судно.

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