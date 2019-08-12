У Чорному морі згоріло і потонуло російське риболовецьке судно

За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння двигуна.

"Від оперативного чергового Єдиної чергово-диспетчерської служби Туапсинського району надійшла інформація про те, що в акваторії Чорного моря, на відстані 1,5 км від берегової лінії селища Джубга, за попередніми даними, сталося загоряння двигуна риболовецького судна", - йдеться в повідомленні МНС РФ.

Повідомляється, що на борту судна перебували шість осіб, усіх було доставлено на берег попутними суднами, загиблих і постраждалих немає.

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