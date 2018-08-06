В Черном море завершилась операция по разминированию судна
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Спасатели завершили работы по разминированию затонувшего судна с боеприпасами времен Второй мировой войны в Ягорлыцком заливе в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"6 августа завершились работы по разминированию суда с боеприпасами времен Второй мировой войны, обнаруженного на территории Голопристанского района в Ягорлыцком заливе", - говорится в сообщении.
Так, во исполнение распоряжения главы Херсонской облгосадминистрации группа водолазно-саперных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ежедневно, начиная с 16 июня, поднимала на поверхность артиллерийские снаряды и уничтожала их в определенных местах.
"Всего с начала работ по разминированию судна поднято на поверхность и уничтожено артснарядов разных калибров в количестве 1129 единиц (АС-45-972, АС-130 -157)", - уточнили спасатели.
Напомним, в Ягорлыцком заливе Черного моря, в Херсонской области, аварийно-спасательный отряд приступил к разминированию затонувшего судна с боеприпасами времен Второй мировой войны.