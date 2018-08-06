У Чорному морі завершилася операція з розмінування судна

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Рятувальники завершили роботи з розмінування затонулого судна з боєприпасами часів Другої світової війни у Ягорлицькій затоці на Херсонщині. Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"6 серпня завершилися роботи по розмінуванню судна з боєприпасами часів Другої світової війни, виявленого на території Голопристанського району в Ягорлицькій затоці", - йдеться в повідомленні.

Так, на виконання розпорядження очільника Херсонської облдержадміністрації група водолазно-саперних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення щодня, починаючи з 16 червня, піднімала на поверхню артилерійські снаряди та знищувала їх у визначених місцях.

"Загалом з початку робіт по розмінуванню судна піднято на поверхню та знищено артснарядів різних калібрів у кількості 1129 одиниць (АС-45- 972, АС-130 -157)", - уточнили рятувальники.

Нагадаємо, у Ягорлицькій затоці Чорного моря, на Херсонщині, аварійно-рятувальний загін приступив до розмінування затонулого судна з боєприпасами часів Другої світової війни.

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