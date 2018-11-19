В Черном море спасли экипаж украинского буксира
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Черном море спасен экипаж буксира, который получил повреждение корпуса. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Сегодня, около 9:30, через общий канал безопасности на море пограничные посты технического наблюдения и морской координационно-спасательный центр получили сигнал SOS", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в соответствии с координатами поступления сигнала было установлено, что в районе Тендровской косы, примерно в 9 милях от берега, терпит бедствие буксир "Параллель". Судно направлялось в Скадовск. Экипаж обнаружил повреждения корпуса, в результате которого в моторный отсек начала поступать забортная вода.
Для спасения экипажа буксира в указанный район немедленно выдвинулись два поисково-спасательных катера с Черноморска и катер Морской охраны Госпогранслужбы из Очакова.
"К моменту прибытия спасателей на место экипаж буксира, потерпевшего бедствие, был подобран судном заграничного следования, которое проходило рядом. Добравшись до района события, катер морской охраны принял на борт экипаж из 4 человек. Сейчас все члены суднокоманды буксира "Параллель" направляются в порт Очаков", - отметили в ГПСУ.
Напомним, в портах Бердянска и Мариуполя находятся 15 судов, задержанных за незаконный заход в порты оккупированного Крыма.