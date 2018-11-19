У Чорному морі врятували екіпаж українського буксиру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Чорному морі врятовано екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу. Про це повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
"Сьогодні, близько 9:30, через загальний канал безпеки на морі прикордонні пости технічного спостереження та морський координаційно-рятувальний центр отримали сигнал SOS", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у відомстві, відповідно до координат надходження сигналу було встановлено, що у районі Тендрівської коси, приблизно за 9 миль від берега, потерпає буксир "Паралель". Судно прямувало у Скадовськ. Екіпаж виявив пошкодження корпусу, внаслідок якого до моторного відсіку почала поступати забортна вода.
Для порятунку екіпажу буксира до зазначеного району негайно висунулись два пошуково-рятувальних катери з Чорноморська та катер Морської охорони Держприкордонслужби з Очакова.
"До моменту прибуття рятувальників на місце екіпаж буксира, що потерпав, був підібраний судном закордонного прямування, яке проходило поряд. Діставшись району події, катер Морської охорони прийняв на борт екіпаж з 4 чоловік. Зараз усі члени суднокоманди буксира "Паралель" прямують до порту Очаків", - зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, у портах Бердянська та Маріуполя перебувають 15 суден, які затримані за незаконний захід у порти окупованого Криму.