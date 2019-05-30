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В Черном море летом запретят ловить креветки и мидии

В Черном море летом запретят ловить креветки и мидии

Киев  •  УНН

 • 31141 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. С начала июня в Черном море запрещен вылов креветки и мидии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.

"С 1 июня начинается запрет на специализированный промысел креветки", - отметили а агентстве.

Указано, что запрет продлится в период с 1 июня по 31 июля в Черном море с заливами, лиманами и связанными с морем озерами с использованием волокуш и ручных сачков.

"Также в течение этого времени в акватории Черного моря, от села Коблево до предела АР Крым (по Перекопскому заливу) запрещено осуществлять вылов креветки с помощью сетей", - указали в агентстве со ссылкой на соответствующий приказ.

Кроме того, как отмечается, вышеупомянутым приказом установлены сроки запрета на любительский и спортивный лов водных биоресурсов. Так, в период с 1 июня по 31 августа запрещается ловить креветок, а с 1 июня по 30 августа - мидий.

Компенсация за один экземпляр незаконно выловленной креветки составляет 1,19 грн, мидии - 1,7 грн.

Напомним, должностных лиц Госрыбагентства уличили в "крышевании" браконьеров.

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