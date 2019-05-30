У Чорному морі влітку заборонять ловити креветки та мідії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. З початку червня у Чорному морі заборонено вилов креветки та мідії. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держрибагентства.
"З 1 червня розпочинається заборона на спеціалізований промисел креветки", - зазначили а агентстві.
Вказано, що заборона триватиме в період з 1 червня до 31 липня у Чорному морі із затоками, лиманами та пов’язаними з морем озерами з використанням волокуш і ручних сачків.
"Також протягом цього часу в акваторії Чорного моря, від села Коблеве до межі АР Крим (по Перекопській затоці) заборонено здійснювати вилов креветки за допомогою ятерів", - вказали в агентстві з посиланням на відповідний наказ.
Крім того, як зазначається, вищезазначеним наказом встановлено терміни заборони на любительський і спортивний лов водних біоресурсів. Так, в період з 1 червня по 31 серпня забороняється ловити креветок, а з 1 червня по 30 серпня – мідій.
Компенсація за один екземпляр незаконно виловленої креветки становить 1,19 грн, мідії - 1,7 грн.
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