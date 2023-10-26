В Черном море россияне держат пять кораблей, среди них - подводный ракетоноситель - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Черном море на боевом дежурстве находятся пять кораблей рф, среди них – подводный ракетоноситель с "Калибрами”. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.
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"Сейчас мы наблюдаем корабельную группировку в несколько свернутом составе – это пять единиц в Черном море, среди них один подводный ракетоноситель, который может нести на себе четыре ракеты "Калибр", – рассказала она.
По словам спикера ОК "Юг", это дополнительная опасность, потому что пуски с такого ракетоносителя трудно обнаружить.
Напомним
В последние дни активность тактической авиации рф в акватории черного моря прекратилась. Впрочем, минная опасность для кораблей остается высокой.