В Черном море россияне держат пять кораблей, среди них - подводный ракетоноситель - Гуменюк

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 1484 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 8338 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 22495 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 100290 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 57604 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 79830 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 224878 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 76533 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124970 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168076 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.1м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 101540 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 96603 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 147152 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 69152 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 21763 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 100290 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 147319 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 224878 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 275591 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 326779 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 10011 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 21881 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 69266 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 58086 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 56421 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

В Черном море россияне держат пять кораблей, среди них - подводный ракетоноситель - Гуменюк

Киев • УНН

 • 89052 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Черном море на боевом дежурстве находятся пять кораблей рф, среди них – подводный ракетоноситель с "Калибрами”. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.

В Черном море россияне держат пять кораблей, среди них - подводный ракетоноситель - Гуменюк

Цитата 

"Сейчас мы наблюдаем корабельную группировку в несколько свернутом составе – это пять единиц в Черном море, среди них один подводный ракетоноситель, который может нести на себе четыре ракеты "Калибр", – рассказала она.

По словам спикера ОК "Юг", это дополнительная опасность, потому что пуски с такого ракетоносителя трудно обнаружить.

Напомним

В последние дни активность тактической авиации рф в акватории черного моря прекратилась. Впрочем, минная опасность для кораблей остается высокой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.72
Bitcoin
$79,919.00
S&P 500
$5,245.13
Tesla
$245.90
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,025.35
Ethereum
$1,571.04