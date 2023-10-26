У Чорному морі росіяни тримають п'ять кораблів, серед них - підводний ракетоносій - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п’ять кораблів рф, серед них – підводний ракетоносій з "Калібрами”. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, пише УНН.
Цитата
"Наразі ми спостерігаємо корабельне угруповування в дещо згорнутому складі – це пʼять одиниць в Чорному морі, серед них один підводний ракетоносій, який може нести на собі чотири ракети "Калібр", – розповіла вона.
За словами речниці ОК "Південь", це додаткова небезпека, тому що пуски з такого ракетоносія важко виявити.
Нагадаємо
Останніми днями активність тактичної авіації рф в акваторії Чорного моря припинилась. Втім, мінна небезпека для кораблів залишається високою.