В Черном море находится почти 10 единиц корабельно-катерного состава вражеских сил – ОК "Юг"

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«В Черном море находится на постоянной основе почти 10 единиц корабельно-катерного состава вражеских сил. На боевом дежурстве они держат 4 носителя ракет типа «Калибр», 2 надводных и 2 подводных, а также 1-2 десантных корабля на дежурстве. Сегодня утром один из таких подводных носителей ракет был применен и атаковал территорию Украины высокоточными ракетами типа «Калибр», которые были сбиты силами ПВО Украины», – сообщила Гуменюк.

Она также добавила, что враг подтягивает резервы, пытается разворачивать группировку армии и ищет места для маневров своих сил. Однако ВСУ существенно вносят коррективы в план россиян, нанося точечные удары по складам с боеприпасами и скоплению живой силы и техники. Продвигаться на суше врагу сложно, поэтому акцентирует внимание на артиллерийских и авиационных ударах.

Напомним

Сегодня утром российские оккупанты выпустили по Украине четыре ракеты – все сбила украинская ПВО.