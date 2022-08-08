У Чорному морі перебуває майже 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожих сил – ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Чорному морі на постійній основі перебуває майже 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожих сил. На бойовому чергуванні вони тримають 4 носія ракет типу «Калібр». Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає УНН.
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«У Чорному морі перебуває на постійній основі майже 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожих сил. На бойовому чергуванні вони тримають 4 носія ракет типу «Калібр», 2 надводних і 2 підводних, а також 1-2 десантних кораблі на чергуванні. Сьогодні вранці один з таких підводних носіїв ракет був застосований і атакував територію України високоточними ракетами типу «Калібр», які були збиті силами ППО України», – повідомила Гуменюк.
Вона також додала, що ворог підтягує резерви, намагається розгортати угруповання армії і шукає місця для маневрів своїх сил. Проте, ЗСУ суттєво вносять корективи в план росіян, наносячи точкові удари по складам з боєприпасами та скупченню живої сили і техніки. Просуватися на суходолі ворогу складно, тому він акцентує увагу на артилерійських і авіаційних ударах.
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Сьогодні вранці російські окупанти випустили по Україні чотири ракети – усі збила українська ППО.