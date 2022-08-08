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У Чорному морі перебуває майже 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожих сил – ОК "Південь"

У Чорному морі перебуває майже 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожих сил – ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 89515 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Чорному морі на постійній основі перебуває майже 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожих сил. На бойовому чергуванні вони тримають 4 носія ракет типу «Калібр». Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає УНН.

Цитата

«У Чорному морі перебуває на постійній основі майже 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожих сил. На бойовому чергуванні вони тримають 4 носія ракет типу «Калібр», 2 надводних і 2 підводних, а також 1-2 десантних кораблі на чергуванні. Сьогодні вранці один з таких підводних носіїв ракет був застосований і атакував територію України високоточними ракетами типу «Калібр», які були збиті силами ППО України», – повідомила Гуменюк.

Вона також додала, що ворог підтягує резерви, намагається розгортати угруповання армії і шукає місця для маневрів своїх сил. Проте, ЗСУ суттєво вносять корективи в план росіян, наносячи точкові удари по складам з боєприпасами та скупченню живої сили і техніки. Просуватися на суходолі ворогу складно, тому він акцентує увагу на артилерійських і авіаційних ударах.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські окупанти випустили по Україні чотири ракети – усі збила українська ППО.

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