У Чорному морі перебуває майже 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожих сил – ОК "Південь"

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«У Чорному морі перебуває на постійній основі майже 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожих сил. На бойовому чергуванні вони тримають 4 носія ракет типу «Калібр», 2 надводних і 2 підводних, а також 1-2 десантних кораблі на чергуванні. Сьогодні вранці один з таких підводних носіїв ракет був застосований і атакував територію України високоточними ракетами типу «Калібр», які були збиті силами ППО України», – повідомила Гуменюк.

Вона також додала, що ворог підтягує резерви, намагається розгортати угруповання армії і шукає місця для маневрів своїх сил. Проте, ЗСУ суттєво вносять корективи в план росіян, наносячи точкові удари по складам з боєприпасами та скупченню живої сили і техніки. Просуватися на суходолі ворогу складно, тому він акцентує увагу на артилерійських і авіаційних ударах.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські окупанти випустили по Україні чотири ракети – усі збила українська ППО.