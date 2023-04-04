В Черном море фиксируется увеличение корабельной группировки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. На фоне активности вражеской авиации на юго-восточном направлении, фиксируется увеличение корабельной группировки в Черном море, об этом сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Назаров на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"На фоне активности вражеской авиации на юго-восточном направлении, увеличение корабельной группировки в Черном море до 15 единиц, среди которых аж 6 ракетоносителей, 2 из которых – подводные – может свидетельствовать о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара", - отметил Назаров.
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Также спикер оперативного командования "Юг" сообщил, что при максимальном снаряжении общий залп "Калибров" может достигать 40 ракет.
"И хотя вполне вероятно, что снаряжены не все ракетоносители, к сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно и реагировать оперативно", - отметил Владислав Назаров.
Спикер подчеркнул, что враг может осуществить точечные или смешанные ракетные удары с использованием ракет различного типа базирования и дронов-камикадзе.