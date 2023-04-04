У Чорному морі фіксується збільшення корабельного угруповання
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. На тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку, фіксується збільшення корабельного угруповання в Чорному морі, про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров на своій сторінці у Telegram, передає УНН.
Цитата
"На тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку, збільшення корабельного угруповання в Чорному морі до 15 одиниць, серед яких аж 6 ракетоносіїв, 2 з яких – підводні – може свідчити про надзвичайно високу загрозу ракетного удару", - зазначив Назаров.
Доповнення
Також речник оперативного командування "Південь" повідомив, що при максимальному спорядженні загальний залп "Калібрів" може сягати 40 ракет.
"І хоча цілком імовірно, що споряджені не всі ракетоносії, до сигналів повітряної тривоги варто ставитися відповідально і реагувати оперативно", - зауважив Владислав Назаров.
Речник підкреслив, що ворог може здійснити точкові або мішані ракетні удари з використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе.