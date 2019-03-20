В Одесской области изъяли рекордную партию кокаина стоимостью более 50 млн долларов (исправлено)
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Контейнер с наркотиками из Латинской Америки был изъят в торговом порту "Южный" во время совместной спецоперации Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции области.
"Для представителей организованной транснациональной преступности Украина является страной-транзитером с достаточно развитыми и удобными транспортными узлами - как морскими, так и воздушными - которые используются для контрабанды наркотических средств, - сообщил начальник Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Андрей Кихтенко. - Благодаря слаженным действиям и конструктивному сотрудничеству нашего департамента СБУ и пограничниками из незаконного оборота изъято 257 кг кокаина".
Стоит добавить, что в первом полугодии 2018 года при поддержке международных партнеров завершен первый этап реформирования системы подразделений противодействия наркопреступности, одним из приоритетных направлений которого было налаживание взаимодействия с международными организациями и правоохранительными ведомствами зарубежных стран по противодействию транснациональной организованной наркопреступности.
Первый этап реформирования начался с Департамента противодействия наркопреступности - как структурного подразделения центрального аппарата Нацполиции. В настоящее время Национальная полиция перешла ко второму этапу, вводя соответствующую реформу подразделений ГПН в четырех регионах страны - Львовской, Закарпатской, Черкасской и Херсонской областях. Это позволит существенно повысить эффективность работы подразделений по ликвидации преступных организаций, которые распространяют наркотики в Украине или используют страну для транзита запрещенных веществ.
Первым шагом реформирования областных подразделений должно стать улучшение координации действий со смежными силовыми структурами и обновления кадров по жестким критериям профессионального отбора.
Как сообщал УНН, в полиции назвали наркотики, которых больше всего изъяли из незаконного оборота.