В Одесской области изъяли рекордную партию кокаина стоимостью более 50 млн долларов (исправлено)

"Для представителей организованной транснациональной преступности Украина является страной-транзитером с достаточно развитыми и удобными транспортными узлами - как морскими, так и воздушными - которые используются для контрабанды наркотических средств, - сообщил начальник Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Андрей Кихтенко. - Благодаря слаженным действиям и конструктивному сотрудничеству нашего департамента СБУ и пограничниками из незаконного оборота изъято 257 кг кокаина".

Стоит добавить, что в первом полугодии 2018 года при поддержке международных партнеров завершен первый этап реформирования системы подразделений противодействия наркопреступности, одним из приоритетных направлений которого было налаживание взаимодействия с международными организациями и правоохранительными ведомствами зарубежных стран по противодействию транснациональной организованной наркопреступности.

Первый этап реформирования начался с Департамента противодействия наркопреступности - как структурного подразделения центрального аппарата Нацполиции. В настоящее время Национальная полиция перешла ко второму этапу, вводя соответствующую реформу подразделений ГПН в четырех регионах страны - Львовской, Закарпатской, Черкасской и Херсонской областях. Это позволит существенно повысить эффективность работы подразделений по ликвидации преступных организаций, которые распространяют наркотики в Украине или используют страну для транзита запрещенных веществ.

Первым шагом реформирования областных подразделений должно стать улучшение координации действий со смежными силовыми структурами и обновления кадров по жестким критериям профессионального отбора.

Как сообщал УНН, в полиции назвали наркотики, которых больше всего изъяли из незаконного оборота.