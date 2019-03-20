В Одесской области изъяли рекордную партию кокаина стоимостью более 50 млн долларов (исправлено)

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 78766 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 175307 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 141639 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 205455 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 251306 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212757 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245815 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208178 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487045 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241276 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
81%
Популярные новости

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 19516 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 23700 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 25929 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21586 просмотра

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 16979 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264040 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240442 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 325879 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487043 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578683 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32492 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 205454 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79023 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75561 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81107 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Одесской области изъяли рекордную партию кокаина стоимостью более 50 млн долларов (исправлено)

Киев • УНН

 • 34918 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Контейнер с наркотиками из Латинской Америки был изъят в торговом порту "Южный" во время совместной спецоперации Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции области.

В Одесской области изъяли рекордную партию кокаина стоимостью более 50 млн долларов (исправлено)

"Для представителей организованной транснациональной преступности Украина является страной-транзитером с достаточно развитыми и удобными транспортными узлами - как морскими, так и воздушными - которые используются для контрабанды наркотических средств, - сообщил начальник Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Андрей Кихтенко. - Благодаря слаженным действиям и конструктивному сотрудничеству нашего департамента СБУ и пограничниками из незаконного оборота изъято 257 кг кокаина".

Стоит добавить, что в первом полугодии 2018 года при поддержке международных партнеров завершен первый этап реформирования системы подразделений противодействия наркопреступности, одним из приоритетных направлений которого было налаживание взаимодействия с международными организациями и правоохранительными ведомствами зарубежных стран по противодействию транснациональной организованной наркопреступности.

Первый этап реформирования начался с Департамента противодействия наркопреступности - как структурного подразделения центрального аппарата Нацполиции. В настоящее время Национальная полиция перешла ко второму этапу, вводя соответствующую реформу подразделений ГПН в четырех регионах страны - Львовской, Закарпатской, Черкасской и Херсонской областях. Это позволит существенно повысить эффективность работы подразделений по ликвидации преступных организаций, которые распространяют наркотики в Украине или используют страну для транзита запрещенных веществ.

Первым шагом реформирования областных подразделений должно стать улучшение координации действий со смежными силовыми структурами и обновления кадров по жестким критериям профессионального отбора.

Как сообщал УНН, в полиции назвали наркотики, которых больше всего изъяли из незаконного оборота.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.39
Bitcoin
$78,036.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,026.06
Ethereum
$1,575.26