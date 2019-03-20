На Одещині вилучили рекордну партію кокаїну вартістю понад 50 мільйонів доларів (виправлено)
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Контейнер з наркотиками з Латинської Америки був вилучений у торговельному порту "Південний" під час спільної спецоперації Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції області.
"Для представників організованої транснаціональної злочинності Україна є країною-транзитером з досить розвинутими та зручними транспортними вузлами – як морськими, так і повітряними – які використовуються для контрабанди наркотичних засобів, – повідомив начальник Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Андрій Кіхтенко. – Завдяки злагодженим діям та конструктивній співпраці нашого департаменту з СБУ та прикордонниками з незаконного обігу вилучено 257 кг кокаїну".
Варто додати, що у першому півріччі 2018 року за підтримки міжнародних партнерів завершено перший етап реформування системи підрозділів протидії наркозлочинності, одним з пріоритетних напрямів якого було налагодження взаємодії з міжнародними організаціями та правоохоронними відомствами зарубіжних країн по протидії транснаціональній організованій наркозлочинності.
Перший етап реформування розпочався з Департаменту протидії наркозлочинності – як структурного підрозділу центрального апарату Нацполіції. На цей час Національна поліція перейшла до другого етапу, запроваджуючи відповідну реформу підрозділів ДПН у чотирьох регіонах держави – Львівській, Закарпатській, Черкаській та Херсонській областях. Це дасть можливість суттєво підвищити ефективність роботи підрозділів з ліквідації злочинних організацій, які розповсюджують наркотики в Україні чи використовують країну для транзиту заборонених речовин.
Першим кроком реформування обласних підрозділів має стати покращення координації дій із суміжними силовими структурами та оновлення кадрів за жорсткими критеріями професійного відбору.
Як повідомляв УНН, у поліції назвали наркотики, яких найбільше вилучили з незаконного обігу.