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В Черногории тысячи людей вышли на протест против президента страны

В Черногории тысячи людей вышли на протест против президента страны

Киев  •  УНН

 • 6425 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. В столице Черногории Подгорице в субботу, 2 марта, состоялся протестный марш, который собрал тысячи человек, сообщает Reuters. Демонстранты требовали отставки президента страны Мило Джуканович и его правительства, обвиняя власти в коррупции, кумовстве и злоупотреблении служебным положением, передает УНН.

Тысячи людей, поддерживаемые гражданскими активистами, блогерами и журналистами, которые уверяют, что не связаны с политическими партиями, прошли через центр города, скандируя “Мило — вор”. Оппозиционные политики от протестов дистанцировались, отмечает Reuters.

Это уже четвертая акция протеста в Черногории за последние несколько недель. Митинги начались после того, как бывший союзник Джукановича Душко Кнежевич обвинил президента и правящую Демократическую партию социалистов (ДПС) в коррупции, кумовстве, злоупотреблении служебным положением и финансовых махинациях.

Черногорская прокуратура обвинила банкира Кнежевича в мошенничестве и отмывании денег, но тот бежал в Великобританию. Он пообещал представить больше свидетельств сомнительных сделок Джукановича и его союзников.

Джуканович и ДПС обвинения опровергли, заявив, что протесты — законны, если они не приобретают насильственные формы.

Как информировал УНН, представители хорватских медиа провели акцию против давления на журналистов и свободу слова.

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