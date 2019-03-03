У Чорногорії тисячі людей вийшли на протест проти президента країни
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У столиці Чорногорії Подгориці в суботу, 2 березня, відбувся протестний марш, який зібрав тисячі осіб, повідомляє Reuters. Демонстранти вимагали відставки президента країни Міло Джукановіча і його уряду, звинувачуючи владу в корупції, кумівстві і зловживанні службовим становищем, передає УНН.
Тисячі людей, які підтримуються громадськими активістами, блогерами і журналістами, які запевняють, що не пов’язані з політичними партіями, пройшли через центр міста, скандуючи “Міло — злодій”. Опозиційні політики від протестів дистанціювалися, відзначає Reuters.
Це вже четверта акція протесту в Чорногорії за останні кілька тижнів. Мітинги почалися після того, як колишній союзник Джукановіча Душко Кнєжевіч звинуватив президента і правлячу Демократичну партію соціалістів (ДПС) в корупції, кумівстві, зловживанні службовим становищем і фінансових махінаціях.
Чорногорська прокуратура звинуватила банкіра Кнєжевіча в шахрайстві і відмиванні грошей, але той утік до Великої Британії. Він пообіцяв представити більше свідчень сумнівних угод Джукановіча і його союзників.
Джукановіч і ДПС звинувачення спростували, заявивши, що протести — законні, якщо вони не набувають насильницьких форми.
Як інформував УНН, представники хорватських медіа провели акцію проти тиску на журналістів та свободу слова.